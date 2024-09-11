الامارات | فليتوود ينضم إلى نجوم «دي بي ورلد» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في الغولف بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» الإنجليزي تومي فليتوود، مشاركته في «السباق إلى دبي 2024»، ليتنافس ضمن بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية التي تقام في دبي من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ينضم فليتوود، الذي أصبح سفيراً عالمياً لجولة «دي بي ورلد» في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، على ملعب «إيرث» الشهير في عقارات جميرا للغولف بدبي، في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

يحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالمياً، وحقق نجاحات كبيرة في الإمارات، بعدما فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة «دي بي ورلد» العالمية، وحقق انتصارات متتالية في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف في عامي 2017 و2018، و«السباق إلى دبي» في عام 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال.