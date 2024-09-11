شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته للهلال الليبي قبل السفر إلى بني غازي والان مع تفاصيل الخبر

يختتم النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفدرالية، داخل معسكر الفريق المقام حاليا بالكلية الحربية، وذلك قبل السفر إلى بني غازي صباح غداً الخميس، استعداداً للقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

في ذات السياق، كشف مصدر مسئول بالنادي المصري عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي سيتم اختيار استاد برج العرب لإقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي، والمقرر لها 22 سبتمبر الجاري، بسبب عدم صدور موافقات للمصري بخوض مبارياته على ملعب آخر.

ويكثف مسؤولو المصري اتصالاتهم خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لخوض مبارياتهم الأفريقية على ستاد هيئة قناة السويس خاصة في ظل وجود اتفاق مبرم بين المصري وستاد هئية قناة السويس في وقت سابق.