شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات شغلت الميركاتو المصرى الحالى ولم تعلن رسميا.. أوجولا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الأولى من الانتقالات الصيفية الحالية، العديد من الصفقات بين الأندية من أجل تدعيم صفوفهم بالعناصر المميزة استعدادا للموسم المقبل، ويبحث كل نادٍ عن سد احتياجاته من الصفقات لاستكمال النواقص فى القائمة.



وهناك صفقات انتهت بسهولة بعد الاتفاق بين الأندية وإعلانها، ولكن هناك صفقات أخذت وقتا كبيرا من الشد والجذب بين الأندية ولم تصل حتى الآن إلى الفصل الأخير والإعلان الرسمى نستعرضها فى التقرير التالى..

النيجيرى صديق أوجولا



مازالت صفقة انتقال النيجيرى صديق أوجولا إلى بيراميدز لم تعرف النهاية بين الناديين، بعد موافقة سيراميكا على رحيل النيجيرى إلى الفريق السماوى، ولكن ما يؤخر اتمام الصفقة هو اللاعبين الراحلين من بيراميدز إلى سيراميكا ضمن الصفقة.



وحصل سيراميكا على توقيع الثنائى فخرى لاكاى ومحمد رضا بوبو ويحاول التوصل لاتفاق مع عبد الله مجدى لاعب بيراميدز العائد من إعارة فى زد، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائى.

الجابونى آرون بوبيندزا



نجح فريق الزمالك فى الحصول على توقيع الجابونى آرون بوبيندزا والاتفاق على كل ما يخص اللاعب بعد توقيعه على التعاقد وتحديد أكثر من موعد لقدوم اللاعب إلى مصر.



وأعلن الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب الجابونى لتقترب الصفقة على الانتهاء، إلا أن هناك تقارير تربط اللاعب بأندية أخرى على الرغم من إنهاء الزمالك كل شيء مع اللاعب، ثم ظهرت تقارير أيضا تؤكد اختفاء اللاعب بعد عدم وصوله أمس الأحد.



ومن جانبه أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن اختفاء الجابونى آرون بوبيندزا، موضحا أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب، ولم يفقدوا التواصل معه.



وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أنه حدث تغيير فى المواعيد، الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول آرون بوبيندزا إلى القاهرة، موضحاً أنهم فى طريقهم إلى إعلان موعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

التونسى محمد على بن رمضان



ارتبط الدولى التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرنكفاروزي المجرى، بالانتقال إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الحالى بناء على طلب السويسرى مارسيل كولر لتدعيم صفوف المارد الأحمر.



لكن الصفقة لم تعرف النهاية السعيدة لجماهير الأهلى حتى الآن، بعدما توقفت المفاوضات وأصبح محمد على بن رمضان بعيدا عن القدوم إلى مصر والاستمرار مع فريقه الذى اشترط الحصول على قيمة الصفقة كاش، وهو الأمر الذى حاول الأهلى تغييره إلا أن تمسك النادى المجرى أبعد الصفقة عن التتش حتى الآن.

ومن وقت لآخر يخرج تقرير باقتراب اللاعب من الأهلى، ثم يأتى تقرير آخر يبعده، ليعلن الأهلى توقف المفاوضات والبحث عن جناح أجنبى أو مهاجم.