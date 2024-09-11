شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة مجموعة بحرى في دورى القسم الثاني.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة المسابقات، سحب قرعة القسم الثاني "ب" للمجموعة الثانية "مجموعة بحري: وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.



وتم تقسيم الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين.



وتضم قرعة المجموعة الثالثة أندية بحري وهي شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.



بينما تضم المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة هي النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.