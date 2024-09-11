الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

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يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش استعداداً لمباراة جورماهيا الكيني المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين ، ويتدرب الفريق على ملعب قبل السفر على متن طائرة خاصة لخوض المباراة المرتقبة.

وحصل السويسري مارسيل كولر على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا مؤخراً في أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية ، فيما بدأ مسئولو النادي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

وحدد الجهاز الفنى بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجمعة المقبلة موعداً للسفر إلى نيروبى على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.