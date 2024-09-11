شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تشترط الانتهاء من تصور الدورى الجديد قبل فتح باب الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت رابطة الأندية المحترفة المصرية، وضع تصور الدوري للموسم الجديد والانتهاء منه، قبل فتح باب الانتخابات لاختيار مجلسها الجديد، فى الأول من أكتوبر المقبل.

وكشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أن هناك 3 تصورات لنظام الدورى فى الموسم المقبل، وبالفعل عرضنا التصورات على الأندية، ولدينا إيمان بأن الشكل التقليدى للدورى سيفاقم أزمة بداية ونهاية المسابقة لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأعلن ثروت سويلم عن إجراء انتخابات رابطة الأندية فى الموسم المقبل فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، والرابطة الحالية هى التى تحسم شكل الدورى، ومشكلة مواعيد الدورى ليست أزمة عامر حسين كمسئول عن المسابقات".

من جانبه أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه سيكون من المستحيل أن يوافق على استمرار عامر حسين مشرفًا على لجنة المسابقات بالموسم الجديد.

وتابع الشريعي: "حال فرض استمرار عامر حسين في منصبه، لن يجمعني به أي اجتماع تحت مسمى منصبه كأحد الأندية التابعة للجمعية العمومية، ولكن على المستوى الشخصي اجتمع بي وشرح لي وجهة نظره ولم اقتنع بها".

وواصل الشريعي: "مندهش من تحدث الرابطة مع الإعلام بدلًا من أصحاب الشأن، وأتمنى معرفة لائحة النظام الأساسي للرابطة ومكانها فين وماذا تحمل في بنودها، وموعد بداية عمل الرابطة ونهايتها".

وأضاف: "لا أعلم مع من أتحدث كرئيس أحد أندية الجميعة العمومية؟ وطلبت أن يتم عمل موسم استثنائي لتغيير المنظومة وليس تغيير بطولة، والهدف أن يكون هناك موسم منتظم".

واستطرد أيمن الشريعي: "الأنسب هو أن يكون الدوري بنفس نظامه ولكن بدون مؤجلات، ومن أجل ظبط منظومة يكون هناك معيار ثابت يطبق على الجميع، والمشاركات الإفريقية تكون تابعه لنظام الدوري مع طلب الأندية تحديد مشاركاته في البطولات، مع تزويد عدد اللاعبين في القوائم من أجل منح الأندية في إراحة اللاعبين بين البطولات".