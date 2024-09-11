شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل مفاوضاته لضم لاعب أجنبى قبل غلق ميركاتو السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

تواصل إدارة النادي الأهلي جهودها وإتصالاتها المكثفة لضم لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد بالنسبة للسوبر الأفريقي حيث يأمل مسئولو النادي في التوصل لاتفاق مع لاعب أجنبي سواء جناح أو مهاجم قبل يوم 12 سبتمبر الجاري وهو موعد غلق باب القيد الأفريقي الخاص ببطولة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم 27 سبتمبر الجاري بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في السعودية

وتتفاوض إدارة الأهلي حالياً مع لاعب أجنبي تسعى لضمّه في غضون ساعات خاصة وأن قائمة الأجانب بالفريق مازال بها مكان شاغر حيث تضم حالياً ، الثلاثي المغربي ، رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري ومعهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو وذلك بعد رفع اسم النجم التونسي علي معلول من القائمة بسبب الإصابة وحال عدم التوصل لإتفاق مع أحد اللاعبين الأجانب سيتم الاكتفاء بالرباعي الأجنبي المتواجد في القائمة حالياً.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.