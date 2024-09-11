شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض 3 صفقات محلية لتدعيم الأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، 3 صفقات محلية تم ترشيحها له خلال الأيام الماضية لتدعيم صفوف الفريق في أكثر من مركز ويأتي في مقدمتها الهجوم والجناح.

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي طرحت على المدرب السويسري بعض اللاعبين المصريين سواء الذين ينشطون في الدوري المصري او المحترفين بالخارج لكن المدير الفني رفضهم جمعياً لعدم قناعته بهم.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلى طرحت على كولر كلاً من ، مصطفى أشرف لاعب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي.

ورغم بحث إدارة القلعة الحمراء عن صفقات محلية لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري إلا أن المدير الفني للفريق رفض التعاقد مع الثلاثي ، زيكو ومصطفى أشرف والبانوني لدواعي فنية الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء تغلق ملف هذه الصفقات.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.