شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المصري يخوض لقاء الهلال الليبي بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي تلقى خطاباً رسمياً لخوض مباراة الهلال الليبي في إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب.

ويختتم النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفدرالية، داخل معسكر الفريق المقام حاليا بالكلية الحربية، وذلك قبل السفر إلى بني غازي صباح غداً الخميس، استعداداً للقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر الجارى.

وكان مصدر مسئول بالنادي المصري، كشف عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي سيتم اختيار استاد برج العرب لإقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي، والمقرر لها 22 سبتمبر الجاري، بسبب عدم صدور موافقات للمصري بخوض مبارياته على ملعب آخر.