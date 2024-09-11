الشريعي يكشف تفاصيل انتقال محمد حمدي للزمالك وموقفه من الأهلي ورابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن تفاصيل انتقال محمد حمدي إلى الزمالك، وموقف النادي حال طلب الأهلي أي لاعب من صفوف الفريق البترولي، وموقفه من الترشح لرئاسة رابطة الأندية.

انتقال محمد حمدي إلى الزمالك



كشف الشريعي في تصريحات له عبر قناة ETC، أن محمد حمدي انتقل إلى الزمالك على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أولوية شراء، ولكن ليس أحقية شراء، مما يعني أن إنبي يملك حرية التفاوض مع أندية أخرى إذا تم تقديم عروض.

وأضاف أن الزمالك استفاد من اللاعب الذي يُعد من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، وأن إنبي ليس ملزماً بتقديم عرض البيع النهائي للزمالك، بل يمكن تقديمه لأندية أخرى، على الرغم من أن الإعارة جاءت بغرض تسويق اللاعب.

وأكد الشريعي أن مصير محمد حمدي يظل في يد إنبي، مشيراً إلى أن الزمالك أنهى الاتفاق مع اللاعب قبل خمسة أيام.

وأوضح أن العقد يتضمن بنودًا إضافية تتعلق بالمدفوعات في حال فوز الزمالك بالكونفيدرالية، مع حقوق بيع محددة حتى يناير 2026. ورفض الشريعي عرضًا من سوتشي الروسي، مؤكدًا أن اللاعب قد يواجه صعوبة في التأقلم بسبب اللغة.



موقفه من الأهلي



فيما يتعلق بالأهلي، أوضح الشريعي أن النادي الأهلي طلب فقط مصطفى شلبي من إنبي، ولكن هناك تفاوتاً كبيراً في المقابل المالي المقترح يصل إلى 8 ملايين جنيه. وأكد أن أي طلبات مستقبلية من الأهلي سيتم النظر فيها ومناقشتها، مشدداً على أن انتقال أي لاعب من إنبي للأهلي يعتبر نجاحًا للناديين.



موقفه من رابطة الأندية وعامر حسين



فيما يخص رابطة الأندية، عبر الشريعي عن تحفظه تجاه عامر حسين، مؤكداً أنه لا يفضل العمل معه حتى إذا تولى حسين رئاسة الرابطة.

وأشار إلى أن إدارة أحمد دياب السابقة أساءت في اختيار العناصر التي تدير الرابطة، موضحًا أن وجود حسين في قاعة الملكية في استاد الإسكندرية كان بمثابة تسويق لقيمة الاستاد التاريخية.





مستحقات وأمور إدارية



وأشار الشريعي إلى مسألة المستحقات المالية، موضحًا أن إنبي لم يتلقَ مستحقات من الزمالك بخصوص إسلام عوض منذ عام 2011، مما جعل حق إنبي في هذا الملف يسقط وفقًا للإجراءات القانونية. كما أكد أنه صرف مستحقات صلاح سليمان، لاعب إنبي السابق، قبل يوم واحد إلى اتحاد الكرة بعد فترة تأخير طويلة.

في الختام، أكد الشريعي أن إنبي قد ضمن نجاحه بنسبة 100% في صفقة انتقال محمد حمدي إلى الزمالك، وأوضح أن زياد كمال، لاعب الزمالك المعار من إنبي، سيبقى مع الزمالك ولن يعود إلى إنبي في يناير، مشيرًا إلى أن إنبي حصل على جزء من 100 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالكونفيدرالية، مع وجود جزء متبقي لم يتم استلامه بعد.

