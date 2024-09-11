اخبار الرياضه

بعد انتهاء معسكر المنتخب.. قرار من جوميز بشأن ثلاثي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إراحة الثلاثي الدولي من تدريبات اليوم، بعد العودة من معسكر المنتخب في الساعات الماضية.

وتواجد الثلاثي أحمد سيد زيزو وناصر ماهر، ومحمد شحاتة، ضمن صفوف المنتخب الوطني، الذي خاض مواجهتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن الجولة الأولى والثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء قرار جوميز بإراحة الثلاثي، خشية من تعرضهم للإرهاق، من مشقة السفر، في ظل الرغبة في استعادة جهودهم خلال مباراة الشرطة الكيني المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا