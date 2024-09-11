"مش عارف عاوز أيه".. الغندور يكشف تفاصيل ما فعله كهربا وقرار صادم مرتقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي بعد غيابه عن مران الفريق الأحمر أول أمس.

وقال الغندور خلال تقديمه برنامجه على قناة المحور: "كهربا تغيب عن مران الأهلي أول أمس دون إذن، وأبلغ سامي قمصان المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة، إن غيابه جاء بسبب مرض والدته".

وأضاف: "كهربا حضر مران الأهلي أمس، وأعتذر عن الغياب وشارك بشكل طبيعي، ولم يتحدث مع المدير الفني في أسباب الغياب".

وأكمل: "أعتقد أن كهربا لن يكون مع الأهلي في بداية الموسم وبمجرد التوقيع مع مهاجم جديد سيرحل".

وأتم تصريحاته: "أنا مش عارف كهربا عاوز أيه وكولر مبيحبش غير اللاعب الملتزم تمامًا والدليل على ذلك حبه لطاهر محمد طاهر".

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