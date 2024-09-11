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بعد اكتساح بوتسوانا.. بعثة منتخب مصر تصل القاهرة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى القاهرة قادمة من بتسوانا.

وحقق منتخب مصر الفوز على بتسوانا برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ترأس بعثة المنتخب في بتسوانا، إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر حقق الفوز يوم الجمعة الماضية، على حساب منتخب كاب فيردي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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