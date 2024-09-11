الكومي يكشف آخر تطورات أزمة حجازي وحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات أزمة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر وحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وغادر حجازي معسكر منتخب مصر، عقب أزمته مع حسام حسن في مباراة كاب فيردي، ورفضه المشاركة كبديل.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج "رقم 10": "منتخب مصر حقق نتيجة جيدة وقطع خطوة طويلة في مشوار التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، الروح الجماعية كانت رائعة في المعسكر واجهضت أي شائعات بشأن وجود أي خلافات داخل المعسكر وثمنت قوة العلاقة بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين".

وأضاف: "الحالة داخل المعسكر كانت عظيمة للغاية وهو ما ترتب عليه تحقيق الفوز في مباراتين كاب فيردي وبوتسوانا، أزمة احمد حجازي انتهت تماما وأصبحت ماضي وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع".

وأتم الكومي تصريحاته: "هناك تنسيق مستمر بين الجهاز الطبي للمنتخب وجميع اللاعبين والأجهزة الطبية للأندية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع خاصة وأننا في بداية الموسم".

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