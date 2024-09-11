"شكرا جماهير الأهلي".. والد أشرف داري يكشف موعد عودته من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف زهير داري والد المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة نجله من الإصابة، والمشاركة في تدريبات الأحمر.

وتعرض أشرف داري للإصابة، خلال المشاركة مع منتخب المغرب، في المعسكر الماضي، بتصفيات كأس الأمم الأفريقي.

قال زهير داري، في تصريحات لبرنامج بلس 90 عبر قناة النهار: "نجلي سوف يتواجد في القاهرة اليوم الأربعاء، وتعرض لإصابة خفيفة وهي التواء في الكاحل".

أضاف: "أشرف داري سوف يغيب لمدة 4 أيام وسيكون متاح بعدها، وأوجه الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، التي حرصت على مساندة نجلي، وسعيد على دعمه منذ اليوم الأول من جانب الجماهير".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعاقد بشكل رسمي مع أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الحالية قادما من نادي بريست الفرنسي.

اقرأ أيضا:

"مش عارف عاوز أيه".. الغندور يكشف تفاصيل ما فعله كهربا وقرار صادم مرتقب