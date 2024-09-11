انضم رسميا.. وصول صفقة الزمالك الجديدة للانتظام في للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق الزمالك الجديد، إلى القاهرة مساء منذ قليل، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض استعداداً للفترة المُقبلة.

وذلك عقب انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق عن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة، على أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

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