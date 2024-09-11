"انضمام الدوليين وتطعيمات وعمر كمال".. استعدادات الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة جورماهيا الكيني، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الأهلي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقال المصدر: "سينضم اللاعبون الدوليون إلى مران الأهلي، غدا، وفقا لاتصالات سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ثم يحصلون على التطعيمات الخاصة بالسفر إلى كينيا".

وأضاف: "ويؤدي اللاعبون مران بدني خفيف غدا، ثم يتدربون بشكل طبيعي صباح الجمعة قبل السفر إلى كينيا مساء نفس اليوم على متن طائرة خاصة".

وأتم المصدر تصريحاته: "عمر كمال عبد الواحد خضع لفحص طبي أمس، بعد إصابته بكدمة في مباراة وادي دجلة وقد يشارك في مران اليوم".

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