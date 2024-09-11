شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الإعلان عن موعد وصول بوبيندزا وغموض حول مصير الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

يسود الغموض حول مصير صفقة الجابونى بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي المرشح للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب عدم الإعلان عن موعد وصول محدد للاعب رغم تأكيدات مسئولي القلعة البيضاء عن وصول البطاقة الدولية له.

ويرفض مسئولو نادى الزمالك الكشف عن موعد وصول اللاعب، خوفاً من تدخل الوكلاء لإفشال الصفقة، لذلك يتم التواصل مع المهاجم الجابونى فى سرية شديدة لضمان إنهاء جميع الأمور ووصول المهاجم الجابونى بوبيندزا إلى القاهرة.

ورغم إعلان الزمالك تلقيهم إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بوصول البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا، بعد توصله لاتفاق مع الأبيض على الانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي، وأرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب، تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة، إلا أن اللاعب لم يتحدد موعد وصوله حتى آلان الأمر الذى يثير حالة من الغموص حو مصير الصفقة في الوقت الذى تلقى فيه اللاعب أكثر من عرض.

من جانبه أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن اختفاء الجابونى آرون بوبيندزا، موضحا أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب، ولم يفقدوا التواصل معه حيث أكد فى تصريحات لليوم السابع، أنه حدث تغيير فى المواعيد، الأمر الذى تسبب فى تأخر وصوله إلى القاهرة كاشفاً أنهم فى طريقهم إلى إعلان موعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكشف أدهم حقيقة تواصل البعض مع الجابونى آرون بوبيندزا لإفشال الصفقة، مؤكداً أنه لا يعلم حقيقة هذا الأمور، وأنه فى ذات الوقت من الوارد حدوث ذلك لكنى لا أملك معلومة كاملة عن التفاصيل والرسائل.

وبدأ آرون بوبيندزا مسيرته برفقة نادي موونانا في في سن الناشئين وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وانتقل الجابوني إلى صفوف جيروندان بوردو الفرنسي عام 2016 وخاض موسمًا في فريق الشباب وشارك في 20 مباراة وسجل 8 أهداف، قبل أن يتم تصعيده في 2017، وتم تصعيد أرون بوبيندزا، إلى صفوف الفريق الأول بنادي جيروندان بوردو، لم يعني مشاركته حيث خرج اللاعب في صورة إعارة إلى أكثر من نادي عقب تصعيده.