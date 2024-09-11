شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج يصل القاهرة للانضمام لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض استعداداً للفترة المُقبلة.

وكان في استقبال اللاعب مسؤولي العلاقات العامة بالنادي، لاصطحابه إلى فندق الإقامة.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركة عمر فرج في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل، ليكون ضمن صفقات الزمالك فى الموسم الجديد.