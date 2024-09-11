بعثة الزمالك تطير إلى نيروبى للقاء الشرطة الكينى في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تطير فى الثانية عشرة ظهر غد الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نيروبى استعدادا للقاء الشرطة الكينى بعد غد فى ذهاب دور الـ٣٢ لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يرأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو المجلس ويصحبها أحمد سليمان المشرف العام على الكرة.. وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني اصطحاب ٢٣ لاعبا للسفر من بينهم ثلاثة حراس مرمى هم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

بالإضافة إلى ثلاثى المنتخب الوطني أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاته كما سيتواجد لأول مره فى البطوله الإفريقيه الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر بينما يغيب اللاعبون الجدد الفلسطيني عمر فرج والذى وصل إلى القاهرة أمس بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده والمغربي محمود بن تايك.

والسنغالي سيدى نداى والذى وقع لمدة أربعة مواسم ومحمد حمدى القادم من إنبى لعدم أحقيتهم في المشاركة في هذا الدور من الكونفيدرالية لعدم قيدهم قبل 31 اغسطس، حيث وضع المدير الفني برنامج تدريب خاص لهم لحين العوده والانضمام إلى التدريبات الجماعيه لتحهيزهم لمباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر بالمملكه العربيه السعودية .

الزمالك يعقد جلسة مع يوسف أوباما

عقد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض السابق من أجل تسوية مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة التي جمعت بين المندوه ويوسف أوباما، تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعب، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.

وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر ليوسف أوباما، على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وعلى جهده الكبير مع نادي الزمالك، على مدار سنوات عديدة، لاسيما وأنه أحد أبناء النادي.

يأتي ذلك في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب على تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.