ريال مدريد يحسم مسقبل داني كارفخال

ياسر رشاد - القاهرة - تسلط الصحف الرياضية في أوروبا الضوء آخر المستجدات الخاصة بمستقبل داني كارفخال الظهير الأيمن لـ ريال مدريد، مع ناديه الإسباني.

ويتمم كارفخال عامه الثالث والثلاثين شهر يناير المقبل، ويرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكان كارفخال قد أوضح أنه لن يلعب في فريق آخر بأوروبا، موضحًا أن وجهته حال مغادرة ريال مدريد قد تكون السعودية، قطر أو أمريكا.

ريال مدريد يحسم استمرار داني كارفخال ويترك له القرار



وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد يترك قرار التجديد بين يدي كارفخال، حيث سيعرضوا عليه الاستمرار لموسم آخر إضافي، حيث لا يوجد شك بالنسبة للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حول أهمية بقاء اللاعب.

وأوضح التقرير أن كارفخال سيقرر مستقبله، فإذا أراد البقاء سيستمر في النادي، حيث يرى ريال مدريد أن اللاعب اكتسب حق اتخاذ القرار، وأن الأمر بين يديه الآن دون ضغط أو اندفاع.

وتابعت الصحيفة أن الشعور العام في ريال مدريد هو أن كارفخال سيستمر، ومن غير المتوقع أن يحدث تحول مثل مع حدث مع خوسيلو الذي انتقل إلى الدوري القطري.

وذكر التقرير أن كارفخال سعيد في مدريد ويعشق النادي ولديه الطاقة اللازمة لمواصلة اللعب لبعضة مواسم أخرى، علاوة على ذلك فإنه أمام فرصة تاريخية تكمن في حمله شارة القيادة بصفته قائد أول للنادي، ذلك إذا رحل لوكا مودريتش عن لفريق.

وأردفت الصحيفة أن الجميع في ريال مدريد يريد من كارفخال تجديد عقده، وأولهم أنشيلوتي الذي يعتبره أكثر من ركيزة لا جدال فيها في فريقه.