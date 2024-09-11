قطار بولندا السريع يقترب من الزمالك قبل السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحركات واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد موافقة نادي أحد السعودى على إعارة البولندي كونراد ميشالاك إلى القلعة البيضاء لمدة موسم والشهير بقطار بولندا نظرا لسرعته الفائقة.

كما يبذل مجلس الزمالك محاولات للتعاقد مع المهاجم الجامبى مودو بارو والذى يلعب في صفوف أهلى جدة السعودى ولم يتم قيده فى قائمة الموسم الجديد بعد استنفاذ عدد اللاعبين الأجانب ويرغب أهلى جده فى إعارته مجانا على أن يتحمل النادى الذى يتعاقد معه راتبه الشهرى الذى يبلغ ٨٠٠ ألف يورو، وفى حال إنهاء الصفقه لصالح الزمالك سيتم قيده أيضا فى قائمة السوبر الأفريقي.

وخاض اللاعب العديد من التجارب الاحترافية من قبل يأتي على رأسها تجربة في الملاعب الإنجليزية من بوابة نوتنجهام فورست وبلاكبيرن وليدز وريدينج وسوانزي بالإضافة لدينزلي سبور وسيفاس سبور في تركيا، وكذلك جيونبوك هيونداي في الدوري الكوري الجنوبي ويبلغ من العمر ٣١ عاما إلا أن رصيده التهديفي ليس كبيرا حيث خاض فى مشواره ٣٤٦ مباراه أحرز فيها ٦٣هدفا وصنع ٥٤ بينما لعب مع منتخب جامبيا ١٨ مباراه أحرز فيها هدفين فقط وصنع هدفا واحدا.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تطير فى الثانية عشرة ظهر غد الخميس بعثة الزمالك إلى نيروبى استعدادا للقاء الشرطة الكينى بعد غد فى ذهاب دور الـ٣٢ لكأس الكونفيدرالية الافريقية.

يرأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو المجلس ويصحبها أحمد سليمان المشرف العام على الكرة.. وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني اصطحاب ٢٣ لاعبا للسفر من بينهم ثلاثة حراس مرمى هم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

بالإضافة إلى ثلاثى المنتخب الوطني أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاته كما سيتواجد لأول مره فى البطوله الإفريقيه الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر بينما يغيب اللاعبون الجدد الفلسطيني عمر فرج والذى وصل إلى القاهرة أمس بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده والمغربي محمود بن تايك

والسنغالي سيدى نداى والذى وقع لمدة أربعة مواسم ومحمد حمدى القادم من إنبى لعدم أحقيتهم في المشاركة في هذا الدور من الكونفيدرالية لعدم قيدهم قبل 31 اغسطس، حيث وضع المدير الفني برنامج تدريب خاص لهم لحين العوده والانضمام إلى التدريبات الجماعيه لتحهيزهم لمباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر بالمملكه العربيه السعودية.