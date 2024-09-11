داني أولمو يفاجئ برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت التقارير الصحفية الإسبانية بوجود أنباء مفرحة لنادي برشلونة قبل مباراته المقبلة ضد جيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والمقررة يوم الأحد المقبل.





ويبدو أن النجم داني أولمو سيكون جاهزًا للمشاركة في هذه المباراة الهامة.

كان أولمو قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، مما أدى إلى غيابه عن مباراة سويسرا بعد إصابته في المباراة الأولى.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن أولمو قد تعافى تمامًا من إصابته، ولا يعاني من أي أعراض مزعجة. الصحيفة أكدت أن الفحوصات الأولية التي أجراها أولمو أثبتت عدم وجود إصابة خطيرة، وأن غيابه عن مباراة سويسرا كان مجرد إجراء احترازي.

تأتي هذه الأخبار بمثابة دفعة قوية لفريق برشلونة، حيث يعزز استعداداته لمواجهة جيرونا. يذكر أن أولمو قد انضم إلى برشلونة من لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسرعان ما أظهر تألقه بتسجيل هدفين في أول مباراتين له بالدوري الإسباني ضد رايو فاليكانو وبلد الوليد.

وفي هذا السياق، أثنى ديكو، المدير الرياضي لـ برشلونة، على أهمية أولمو للفريق، قائلاً إنه يضيف توازنًا كبيرًا في وسط الملعب ويمنح الفريق خيارات هجومية متنوعة، مما يساهم في تعزيز الأداء الهجومي للفريق.

تُعتبر عودة أولمو إلى التشكيلة إضافة هامة لبرشلونة، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الدوري الإسباني.

