ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مباريات الجولة الثانية من الدور الثالث الحاسم ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة ل​كأس العالم 2026​ المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يصعد المنتخبان الذين يحتلان المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة أخيرة لتحديد باقي المتأهلين للمونديال.

وشهدت المجموعة الأولى تعادل بين منتخب كوريا الشمالية وضيفه قطر بنتيجة 2-2 في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين.

وحقق منتخب أوزبكستان الفوز على حساب مضيفه قيرغيزستان بنتيجة 3-2، وتلقى منتخب الإمارات الخسارة على أرضه أمام إيران بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى من الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، برفقة كل من "الإمارات وكوريا الشمالية وقيرغيزستان وأوزبكستان وإيران"

أوزبكستان (6 نقاط)

إيران (6 نقاط)

الإمارات (3 نقاط)

كوريا الشمالية (نقطة واحدة)

قطر (نقطة واحدة)

قيرغيزستان (بلا نقاط)



وشهدت المجموعة الثانية فوز منتخب كوريا الجنوبية على مضيفه عمان بنتيجة 3-1 كما تغلب منتخب الأردن بنفس النتيجة على مضيفه فلسطين.

وتعادل منتخب الكويت دون أهداف مع ضيفه العراق في الجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

الأردن (4 نقاط)

كوريا الجنوبية (4 نقاط)

العراق (4 نقاط)

الكويت (نقطتان)

فلسطين (نقطة واحدة)

عمان (بلا نقاط)



وشهدت المجموعة الثالثة فوزا مثيرا للمنتخب السعودي خارج دياره على حساب الصين بنتيجة 2-1.

وتعادل منتخب أستراليا خارج ملعبه مع إندونيسيا دون أهداف، بينما حقق منتخب اليابان فوزا ساحقا على حساب البحرين بنتيجة 5-0.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:

اليابان (6 نقاط)

السعودية (4 نقاط)

البحرين (3 نقاط)

إندونيسيا (نقطتان)

أستراليا (نقطة واحدة)

الصين (بلا نقاط)

وتقسم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.