قائمة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة تضم 24 لاعبا لخوض لقاء الذهاب ضد الجيش الرواندي، مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى بيراميدز في الدور التمهيدي عقبة جي كيه يو بطل زنجبار بنتيجة 1-9 بمجموع اللقاءين.

وشهدت القائمة تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الرحمن مجدي المنضمين حديثا بجانب عودة رمضان صبحي والحارس شريف إكرامي وأسامة جلال من الإصابة.

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز اليوم الأربعاء بطائرة خاصة بـ 22 لاعبا، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.