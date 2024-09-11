قبل السوبر.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة ساليتش.. ويرفض ضم أبو بكر

ياسر رشاد - القاهرة - يرسل النادي الأهلي غدا الخميس القائمة التي تخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

ويتحرك مسؤولو الأهلي في اللحظات الأخيرة لضم مهاجم جديد قبل إرسال قائمة مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي.

وفرض محمود الخطيب رئيس الأهلي حالة من السرية التامة على ملف الصفقة الأخيرة بعدما جعل التفاوض بينه وبين المدرب السويسري مارسيل كولر فقط لاختيار المهاجم والتعاقد معه.

ولكن المصادر الموثوقة أكدت أن الفلسطيني يوسف ساليتش نجم سيريوس السويدي هو الأقرب حتى الآن لارتداء قميص الأهلي.

وسيتم قيد ساليتش حال ضمه كلاعب محلي وهي ميزة أخرى قد تمكن الفريق من قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر في قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

الأهلي يرفض التعاقد مع الكاميروني أبو بكر

ورفض الأهلي فكرة التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي الأسبق لتدعيم هجومه في الانتقالات الجارية بسبب كبر سنه وارتفاع راتبه السنوي

ورحل أبوبكر إلى هاتاي سبور التركي بعدما تعثرت فكرة رحيله للأهلي في الموسم الجديد.

وفي المقابل، قال مصدر مطلع إن اللاعب المغربي أشرف داري سيغيب عن لقاء الذهاب أمام جورماهيا الكيني في دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويعاني أشرف داري من التواء خفيف في كاحل القدم وخضع لفحوصات طبية أثبتت عدم لحاقه بمباراة جورماهيا.

وتتجه النية أيضاً لإراحة رامي ربيعة مدافع منتخب مصر بعد شكواه من آلام في الركبة بجانب إمام عاشور الذي تم استبعاده من معسكر المنتخب بسبب إصابته في الركبة أيضاً.

ويدرس السويسري مارسيل كولر الاعتماد على الثنائي ياسر إبراهيم ويوسف أيمن في لقاء الذهاب ضد جورماهيا في ظل المخاوف من تجدد إصابة داري وربيعة.

في المقابل، تقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني اعتذار محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق عن عدم خوض المران يوم الاثنين الماضي بسبب مرض والدته.. ورفض سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة إسقاط العقوبة المالية الموقعة ضد اللاعب وتبلغ ٥٠ ألف جنيه.