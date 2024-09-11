شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين يغيبون عن الظهور بدورى المحترفين الموسم المقبل.. خالد عيد أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أندية دورى المحترفين على أسماء المديرين الفنيين المقرر أن يقودوا سفينة الـ20 فريقا خلال الموسم الجديد المزمع انطلاقه يوم 21 سبتمبر الجارى حيث تقام الجولة الأولى والتي ستشهد صراعا قويا بين أكثر من فريق يرغب في الصعود لدورى الأضواء ، بالإضافة لصراع من نوع أخر حيث يرغب العديد من الأندية في البقاء وعدم الهبوط للقسم الثانى ب من جديد.

والملاحظ في استعدادات أندية المحترفين في الموسم المقبل أن هناك عدد منهم مال في اختياراته للمديرين الفنيين لعنصر الشباب مثل بلدية المحلة التي تعاقدت مع إبراهيم صلاح في أول تجاربه التدريبية وهى خطوة محفوفة بالمخاطر ، والسكة الحديد الذى تعاقد مع أحمد عبد الرؤوف صاحب تجربة ناجحة مع البلدية بعدما قام بتصعيده الموسم قبل الماضى ، وراية الذى تعاقد مع أشرف توفيق ، لذا فإن هناك عدد من المدربين اختفت عن الظهور نرصدها في التقرير التالى :-

• خالد عيد

المدرب التاريخى لغزل المحلة وصاحب الإنجازات مع العديد من الأندية وقام بالصعود مع طنطا ، إلا أنه لم يقم بقيادة أي فريق بدورى المحترفين خلال الموسم المقبل ، بعدما رفضت الإدارات الإستعانة بخدماته في بداية فترة الإعداد ، وسينتظر خلال الموسم على أمل رحيل إحدى الأجهزة الفنية والتعاقد معه لما يمتلكه من خبرات كبيرة في صعود الفرق للدورى الممتاز .

• أيمن المزين

يعد أيمن المزين أكثر المدربين الذين نجحوا في صعود الفرق للدورى حيث قام بتصعيد 4 فرق ، كان المدير الفني قريبا من تولى القيادة الفنية للسكة الحديد بعد رحيل رضا شحاته إلا أن الأمور توقفت في أخر لحظة بعد تعاقد إدارة السكة مع أحمد عبد الرؤوف ليستمر المدرب التاريخى للقسم الثانى بلا فريق حتى الآن .

• أمير عزمى مجاهد

لفت الأنظار إليه بشدة خلال الموسمين الماضيين مع السكة الحديد ، بعدما اجتهد وصنع من الفريق منافسا شرسا على الصعود إلا أنه رفض بعض العروض التي وصلته في بداية الموسم لقناعات شخصية إما لإختلافات مادية أو غيرها من الأمور الفنية لينتظر حتى بداية الموسم أيضا .