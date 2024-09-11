شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحتفل بالتتويج بكأس مصر مع بيراميدز بصور على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بالتتويج بلقب كأس مصر مع الفريق السماوي، وهي البطولة الأولى التي يحصدها بيراميدز في تاريخه وجاءت علي حساب فريق زد.

والتقط رمضان صبحي صور تذكارية مع كاس مصر، علي طريقته الخاصة، لاسيما وأن اللاعب غاب عن مباراة النهائي امام زد بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان غياب ثنائى بيراميدز شريف إكرامى ورمضان صبحى عن تتويج الفريق السماوى بلقب كأس مصر بعد الفوز على زد بهدف دون رد اثار العديد من التساؤلات عن سبب الغياب، خاصة أن تلك البطولة هى الأولى لبيراميدز فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن غياب شريف إكرامى عن التتويج جاء بسبب سفره إلى ألمانيا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى من أجل "حقن الركبة"، حيث يخضع شريف لعدة جلسات حقن فى الركبة مع طبيبه الخاص فى ألمانيا.

وأضاف المصدر، أن غياب رمضان صبحى عن التتويج جاء بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلى مكثف، لافتًا إلى أن اللاعب كان حريصا على التواجد فى معسكر الفريق فى اليوم الأخير قبل مواجهة زد، من أجل مساندة زملائه ودعمهم قبل اللقاء.



رمضان صبحي لاعب بيراميدز



رمضان