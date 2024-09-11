شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى تدريباته قبل السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

ينهى نادى الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء قبل السفر في الثانية عشر صباح اليوم الخميس إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها بعد غداً السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية، لاسيما أن مجلس الإدارة استقر على أن يكون السفر على متن طائرة عادية وليس خاصة، توفيرًا للنفقات فى تلك المرحلة الحرجة، وعدم استغراق الرحلة وقتًا طويلاً.

وتعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم 16 عقب خوض اللقاء، لاسيما أن مباراة العودة ستقام فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون لجلسات استشفاء فور الوصول إلى كينيا لتفادى الإجهاد.

ويلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر،ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً، واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.