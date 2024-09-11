الزمالك يعلن انتهاء أزمة أوباما

أعلن نادي الزمالك انتهاء أزمة مستحقات يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي انضم إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان أوباما قد رحل عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث انضم إلى بيراميدز.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه تم عقد جلسة بين الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق الأبيض ويوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض السابق من أجل تسوية مستحقاته.

وشهدت الجلسة التي جمعت بين المندوه وقائد الفريق السابق، تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعب، بعد انتهاء عقده مع النادي بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.

وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر لـ يوسف أوباما، على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وعلى جهده الكبير على مدار سنوات عديدة، لاسيما وأنه أحد أبناء النادي.

وشدد الموقع الرسمي على أن تلك الجلسة جاءت في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب على تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.