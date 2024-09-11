رغم الانضمام لبيراميدز.. أوباما داخل نادي الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري

تواجد يوسف إبراهيم أوباما، لاعب فريق الزمالك السابق، داخل مقر القلعة البيضاء اليوم، رغم الانتقال بشكل رسمي لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعقد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما من أجل تسوية مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة التي جمعت بين المندوه ويوسف أوباما، تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعب، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.

وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر ليوسف أوباما، على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وعلى جهده الكبير مع نادي الزمالك، على مدار سنوات عديدة، لاسيما وأنه أحد أبناء النادي.

يأتي ذلك في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب على تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

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