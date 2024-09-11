بعد اقترابه من الزمالك.. أبرز أرقام البولندي كونراد ميشالاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بات البولندي كونراد ميشالاك صاحب الـ26 عاما قريبا من الانضمام إلى الزمالك، في الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق، قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وبدأ كونراد ميشالاك مسيرته داخل نادي تشارني زاجان البولندي، وتدرج داخل صفوفه حتى انتقل إلى نادي فالوباز زيلونا جورا البولندي، ثم إلى ليجيا وارسو، وتنقل بين عدة أندية حتى وصل إلى الدوري السعودي ضمن صفوف أحد.

ولعب ميشالاك 175 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 32 وتلقى 14 بطاقة صفراء.

وفي الموسم الحالي، لعب ميشالاك 3 مباريات مع نادي أحد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسعودية، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

اقرأ أيضًا:

انضم رسميا.. وصول صفقة الزمالك الجديدة للانتظام في للتدريبات