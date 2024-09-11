في المطار.. انضمام الثلاثي الدولي لبعثة بيراميدز لرحلة روندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انضم الثلاثي الدولي محمد الشيبي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي لبعثة نادي بيراميدز قبل السفر إلى رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

ووصل الثلاثي إلى القاهرة صباح اليوم حيث قدم الشيبي من المغرب بعد انتهاء معسكر بلاده، فيما عاد حمدي وفتحي من بوتسوانا بعد فوز المنتخب برباعية نظيفة.

وتغادر بعثة بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، بـ22 لاعبا، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.

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