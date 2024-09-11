في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. ما علاقة أسامة بن لادن بنادي أرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يوافق اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الذكرى السنوية الـ23 لهجمات 11 سبتمبر، حينما استولى إرهابيين على طائرات ركاب أمريكية وصدموا برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وكان زعيم تنظيم القاعدة، المتسبب في هجمات 11 سبتمبر، أسامة بن لادن، والذي لقى حتفه على يد قوات أمريكية، في باكستان، وجمعت بن لادن علاقة بكرة القدم، منذ الصغر، إذ أنه في صباه كان يمارس رياضة كرة القدم وركوب الخيل، وفقا لصحيفة "بي بي سي" الإنجليزية.

وفي نوفمبر 2001، قال المؤلف آدم روبنسون في سيرته الذاتية " بن لادن: خلف قناع الإرهاب"، إن بن لادن حضر مباريات في هايبري عندما كان يقيم في العاصمة لندن في التسعينيات، كما أنه حضر مباريات أرسنال في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994، وكان معجبا بجورج جراهام أسطورة أرسنال.

وبعد انتشار هذه الأخبار بتشجيع أسامة بن لادن لأرسنال، قال المتحدث باسم النادي: "لقد اطلعنا على التقارير في الصحف، ومن الواضح أنه لن يكون موضع ترحيب في هايبري في المستقبل".

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