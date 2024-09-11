شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح الشناوى "العقد الأعلى" فى الفريق.. تعرف على الراتب والان مع تفاصيل الخبر

أستقر مسئولو النادي الأهلي على منح محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، عقداً هو الأعلى بين اللاعبين المصريين في الفريق وذلك تقديراً لمكانته وقيمته الحالية بالفريق.

وينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي في يونيو المقبل ويحق له التوقيع في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي ، وينوي مسئولو النادي تجديد عقد الشناوي للإبقاء عليه تقديراً له ولدوره بالفريق سواء على الصعيد الفني أو القيادي وقدرته على "لم شمل" الفريق.

وينوي الأهلي منح الشناوي عقداً لمدة موسمين مقبلين يحصل بمقتضاه على ما يقرب من 35 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي ملف تجديد عقد محمد الشناوي خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الأستقرار التام داخل النادي على تجديد عقد الحارس لاسيما وأن الأخير رفض الكثير من الإغراءات الخارجية أبرزها من السعودية.

على صعيد أخر ، يسافر الأهلي إلى غينيا عصر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا عصر الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.