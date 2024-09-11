شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل الطائرة .. أجواء مرحة بين لاعبى بيراميدز فى الطريق إلى روندا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، بـ22 لاعبا، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.



الشيبي



عبد الرحمن مجدى



محمد الشيبي