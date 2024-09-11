شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه وربيعة ضمن الأفضل في مباريات الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اختير الثنائي رامي ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا منتخب مصر ضمن الأفضل في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا بعدما حقق الفراعنة فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد.

وسجل رباعية منتخب مصر، تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتم اختبار تريزيجيه و رامي ربيعه ضمن الأفضل في مباريات الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا وفقا لمنصة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الاحصائيات.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.

وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح".

وضمت بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.