شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطمئن على ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

قام محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بجولة تفقدية لملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية والذي يستضيف مباراة المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الجولة اطمئن محمود جابر على جاهزية كافة المرافق المتمثلة في غرف خلع الملابس وكذلك الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي سيستضيف تدريبات المصري يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويختتم النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفدرالية، داخل معسكر الفريق المقام حاليا بالكلية الحربية، وذلك قبل السفر إلى بني غازي صباح غداً الخميس، استعداداً للقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر الجارى.

وكان مصدر مسئول بالنادي المصري، كشف عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.



ملعب شهداء بنينا