شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة برونزية البارالمبية: "جوزى كان بيشجعنى ووقف معايا وربنا كرمنى بيه" والان مع تفاصيل الخبر

قالت نادية فكري صاحبة الـ50 عامًا والحاصلة على الميدالية البرونزية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024: "والدتى الله يرحمها دائما قدام عنيا ومعايا وعلشان كده بفرحها وبقولها أنا عملتها وفزت بالميدالية".

وأضافت نادية فكرى، خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن "هذه الميدالية هى أول ميدالية حصلت عليها بعد وفاتها، وزوجى وقف معايا وبيدعمنى دايما، وبفضل ربنا عليا إدانى زوج زيه وكرمنى بيه".

وأكدت نادية فكرى، :"أنه لو لم يكن زوجى فى حياتى ماكنتش وصلت للى أنا فيه".

واختتمت صاحبة الميدالية البرونزية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 المكالمة بزغرودة عبرت فيها عن سعادتها بالفوز الكبير.



