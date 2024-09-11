اتحاد الكرة ينعي وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - نعي الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاة الكابت إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

وتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم .. داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.