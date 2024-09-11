التؤام ينعيان إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى التوأم حسام وابراهيم حسن إيهاب جلال جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم.

وجاء نعي حسام وإبراهيم: "ينعى التوأم حسام وابراهيم حسن الصديق والزميل العزيز كابتن ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وتوفى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، بعد معاناة مع المرض وتعرضه لجلطة في المخ.