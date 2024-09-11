بعد وفاة إيهاب جلال.. أحمد الشيخ: حسبي الله في اللي دمر نفسيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى لاعب الأهلي السابق، أحمد الشيخ، إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا إله إلا الله، اللهم أجرنى فى مصيبتى، كابتن ايهاب جلال فى ذمة الله، يارب صبرنى".

وكتب في منشور آخر: "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى كان سبب فى تدمير نفسيتك، حسبى الله ونعم آلوكيل فى اى حد شكك فى ذمتك وشرفك، حسبى الله ونعم الوكيل فى اى حد جرحك بكلمة، حسبى الله ونعم آلوكيل فى اى حد كان سبب فى تعبك، حسبى الله ونعم الوكيل".