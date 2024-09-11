"ضغوط قوية"..عمرو بركات يكشف ما تعرض لها إيهاب جلال الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

كشف عمرو بركات لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، تفاصيل ما تعرض له إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الموسم الماضي.

وقال عمرو بركات في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر MBC مصر:" إن إيهاب جلال تعرض لضغوط قوية من قبل الجماهير خلال الموسم الماضي".

وأضاف بركات:" ما حدث له أمر طبيعي كونه يتولى المهمة الفنية لأشهر الأندية الجماهيرية في مصر".

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز الـ57 عاماً، بعد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.