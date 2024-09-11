"تصيب المدرب بالقهر".. محسن صالح يكشف تفاصيل ضغوطات تعرض لها إيهاب جلال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث محسن صالح المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي ورئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن الضغوطات التي تعرض لها الراحل إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي.

وقال صالح في تصريحات سابقة، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إيهاب جلال تعرض لضغوطات كبيرة خلال توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، سواء من الجماهير والمسؤولين".

وأضاف: "قرار إقالة إيهاب جلال من المنتخب بهذا الشكل فيه إساءة كبيرة له، وهذه الطريقة تصيب المدرب بالقهر".

ورحل إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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