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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينعي إيهاب جلال: وفاة المحترم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر أنورالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:02 م
نعي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادي الزمالك رحيل ايهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلي الذي وافته المنية اليوم
كتب شيكابالا عبر فيس بوك:البقاء لله والدوام لله ..أن لله وانا اليه راجعون. وفاة المحترم كابتن ايهاب جلال
ورحل عن عالمنا ايهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ
وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.
شيكابالا
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