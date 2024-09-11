شكرا لقرائتكم خبر عن رزقى عبد الله أفضل لاعب فى مباراة فوز مصر على المغرب ببطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل رزقى عبد الله لاعب منتخب شباب المغرب لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام مصر و التى إنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 29-27 فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بتونس .

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث إن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28 .

ووصلك بعثة منتخب شباب اليد إلى تونس السبت واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس ،حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

تضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من : يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.