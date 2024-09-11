شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلغى تدريبات قطاع الناشئين حزنا على رحيل ايهاب جلال .. وإعلان الحداد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي إلغاء تدريبات القطاع بعد وصول خبر وفاة ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي

وسيعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن الحداد والغاء كافة ارتباطات قطاع الناشئين والبراعم والأكاديمية .

كان إيهاب جلال، خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له، بعدما تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

ويعد إيهاب جلال من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في