شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن ينعيان إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي التوأم حسام وابراهيم حسن الصديق والزميل العزيز كابتن / ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق .. " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وتوفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

واستمر جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الافاقة دون حدوث أي آثار جانبية، لافتًا إلى أن الهدف من التخدير هو بُعد الجهاز العصبي عن أي تفكير أو حركة.