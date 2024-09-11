شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية التى أكدت المشاركة فى بطولة أفريقيا لليد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:17 م
أكدت عدد من الأندية المشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد المحدد لها أكتوبر المقبل بالمغرب .
وضمت قائمة الأندية كلا من ، الأهلى حامل اللقب و الزمالك ووداد سمارة و رجاء أغادير و المنتدى من المغرب و سى إف جى الكونغولي و النجم الكونغولى و ميكال الإثيوبى و إنديرتا الإثيوبي و كيركوس الإثيوبى و فاب الكاميرونى و فريند شيب الكاميرونى و دون بوسكو الإيفوارى و انتركلوب الانجولي و ادجيدجا البنيني و اسفا الكونغولى .
وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز