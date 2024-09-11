شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية التى أكدت المشاركة فى بطولة أفريقيا لليد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت عدد من الأندية المشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد المحدد لها أكتوبر المقبل بالمغرب .

وضمت قائمة الأندية كلا من ، الأهلى حامل اللقب و الزمالك ووداد سمارة و رجاء أغادير و المنتدى من المغرب و سى إف جى الكونغولي و النجم الكونغولى و ميكال الإثيوبى و إنديرتا الإثيوبي و كيركوس الإثيوبى و فاب الكاميرونى و فريند شيب الكاميرونى و دون بوسكو الإيفوارى و انتركلوب الانجولي و ادجيدجا البنيني و اسفا الكونغولى .

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.