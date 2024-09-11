شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي ينعي إيهاب جلال :هتوحشني أوي والان مع تفاصيل الخبر

نعى عمر الساعى الوافد الجديد للنادى الاهلى وفاة مدربه السابق ايهاب جلال المدير ألفنى للنادى الاسماعيلي.

وكتب عمر الساعى عبر ستورى انستجرام أن لله وان اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يارب اتعلمت منك كتير جدا وكنت اب ليا وساعدتنى كتير جدا هتوحشنى أوى ياكابتن ايهاب.

ورحل عن عالمنا ايهاب جلال المدير ألفنى للنادى الاسماعيلى اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة فى المخ.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف ألفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير ألفنى للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير ألفنى للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصى بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، بصحبة لاعبى الدروايش، المدير ألفنى لفريق الكرة، وذلك بمستشفى القاهرة التخصصى للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.